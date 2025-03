Dazi, Cecchetti (Camera Commercio): “Innovare, diversificare, fare squadra”

Nel video, l'intervista a Denis Cecchetti, Direttore Generale Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio

Un quadro globale di incertezza, che pesa sulla fiducia delle imprese, con le politiche economiche americane che, se confermate, toccheranno tutte le imprese europee, anche quelle sammarinesi.

“Le imprese sono sempre molto sensibili a cambiamenti di questa portata – rileva Denis Cecchetti, DG di Agenzia per lo Sviluppo - Camera di Commercio - ma sono anche molto concrete. Abbiamo atteggiamenti molto eterogenei, cioè, di aziende più strutturate che hanno già in qualche modo affrontato crisi di questo genere o comunque situazioni critiche e ne hanno tratto un grande beneficio. Noi stiamo cercando di aiutare le aziende meno strutturate, che hanno bisogno di un supporto ulteriore e siamo fiduciosi che anche loro riusciranno a cogliere dei vantaggi da questa situazione”.

È dunque il sentimento di fiducia a prevalere, verso un sistema che in varie occasioni ha mostrato di essere resiliente, nelle tre parole chiave che Camera di Commercio lancia: “Cosa servirà a fare in questa circostanza? - prosegue Cecchetti – Sostanzialmente, innovare. Quindi, le imprese dovranno innovare in maniera significativa, per essere ancora più competitive sui mercati internazionali e dovranno diversificare i mercati di sbocco. Su questo ci siamo attivati, creando delle missioni commerciali in diversi Paesi. Questo per avere mercati nuovi e qualitativamente diversi. Io sono fiducioso che, giocando in squadra, velocemente, innovando e diversificando sui commerci esteri, sarà possibile affrontare anche questa sfida con, diciamo, un grande ritorno per il sistema economico sammarinese”.

