STATI UNITI Dazi contro l'Europa, quanti danni procureranno? L'economista dell'Università Bocconi Altomonte: "La misura trumpiana è solo un pezzo, l'altro si chiama dollaro e può fare ancora più male"

L'Europa è stata abbastanza risparmiata dalla politica fiscale americana, ne sono convinti gli esperti economisti dell'Università Bocconi, i quali ritengono, inoltre, come i dazi siano solo un pezzo del problema, l'altro pezzo si chiama dollaro. Tra l'altro non è escluso che la politica dei dazi, alla lunga, possa nuocere anche alla stessa economia statunitense, come ci insegna la precedente esperienza.

Nel video l'intervista a Carlo Altomonte, economista Università Bocconi



