Dazi e governo Meloni, quali ripercussioni

Nel video le interviste a Marco Simoni, economista Università Luiss; Giovanni Orsina, politologo Università Luiss

Secondo la presidente del Consiglio Meloni, che ha visitato gli stand di “Agricoltura E'”, il villaggio organizzato in piazza della Repubblica a Roma dal ministero di Francesco Lollobrigida, il Made in Italy nel settore agricolo si preserva dai dazi con la diplomazia. Ma può davvero essere così? C'è anche chi si chiede come potranno convivere le diverse anime in seno maggioranza riguardo questa problematica, e se avrà ripercussioni sulla sua tenuta.

