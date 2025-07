Dazi: l'attesa lettera di Trump gela i Paesi UE. Annunciate tariffe del 30% dal primo agosto Potenzialmente sconvolgenti gli effetti sulle catene di approvvigionamento, ad avviso di Bruxelles. Nella missiva un piccolo spiraglio per un'eventuale accordo prima della deadline

La stangata di ieri sul Canada aveva fatto presagire aria di tempesta. Ma fino all'ultimo si era confidato in un approccio accettabile da parte dell'Egemone; anche in virtù delle recenti uscite dello stesso Trump. “Bruxelles ora ci sta trattando molto bene”, aveva detto appena 4 giorni fa. Ma si sa quanto sia ondivago l'inquilino della Casa Bianca. E oggi – a borse chiuse - la lettera tanto annunciata è infine arrivata, gelando le cancellerie europee. Dazi del 30% dal primo agosto – stesso trattamento riservato al Messico, per la cronaca -; con la minaccia, in caso di ritorsioni, di un incremento di uguale misura. Consueto refrain, per giustificare la stangata: l'asserita disparità del deficit commerciale.

Dossier seguito con attenzione, presumibilmente, anche a San Marino; visto il teorico differenziale tariffario a proprio favore, rispetto ai Paesi dell'Unione. Sempre che lo scenario prospettato effettivamente si concretizzi. Un costante balletto di numeri, infatti, nei mesi scorsi: dal 20% al 50%; tra fughe in avanti e retromarce, con un effetto potenzialmente destabilizzante su un'economia orientata all'export come quella europea. In questo caso la Commissione ha assicurato di essere stata informata in anticipo. Seppure dai primi feedback emerga smarrimento.

Domani una riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. L'imposizione di simili dazi “sconvolgerebbe le principali catene di approvvigionamento transatlantiche”: dalle parole di von der Leyen la prova di quanto la situazione sia critica. Di fronte ad un dilemma, ora, i vertici UE: attivare i previsti pacchetti di rappresaglia; oppure trattare fino all'ultimo. Parrebbe quest'ultima, al momento, la scelta. Nella missiva di Trump, infatti, anche la disponibilità a valutare modifiche, qualora l'Europa apra i propri mercati. Piuttosto generico il relativo passaggio; il che lascerebbe pensare a margini negoziali. In Italia la questione sta già infiammando la Politica, al netto dello choc per le imprese. Per la linea soft Palazzo Chigi; sottolineando come nello scenario attuale non avrebbe senso innescare uno scontro. Da qui l'auspicio si possa arrivare ad un “accordo equo – è stato scritto –, che possa rafforzare l'Occidente”. Senonché il principio trumpiano dell'”America first”, almeno in questo ambito, parrebbe sganciato da logiche geopolitiche. Senza contare i riferiti dividendi prodotti dalla guerra commerciale in corso. Stando al Dipartimento del Tesoro statunitense i dazi doganali avrebbero superato a giugno per la prima volta, in un anno fiscale, i 100 miliardi di dollari; contribuendo a generare un robusto surplus di bilancio nel mese.

