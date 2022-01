Debito: in arrivo i nuovi titoli sammarinesi per il mercato interno. Gatti: "Strumento sicuro e buon rendimento"

San Marino si prepara a una nuova emissione di titoli di debito, per 50 milioni di euro, destinati al mercato interno. Ad annunciarlo è stato il segretario di Stato Marco Gatti durante il riferimento in Commissione Finanze. Viene così confermata l'ipotesi già emersa durante il dibattito in Consiglio sulla Finanziaria: tra le opzioni, infatti, c'era proprio la collocazione di titoli sul mercato nazionale. Il Governo poteva predisporne fino a 150 milioni, ma non è stato necessario fare emissioni più alte di 50 milioni.

Si parla di un titolo a 5-7 anni, di taglio piccolo - 5mila euro - così da raggiungere anche i piccoli risparmiatori. Sarà dedicato soprattutto ai sammarinesi ma aperto a tutti. Per Gatti si tratta di uno "strumento sicuro" e con un "buon rendimento". Dovrebbe coprire, anticipa, tutte le esigenze del 2022. Maggiori dettagli arriveranno, probabilmente, tra gennaio e febbraio.

Dal presidente della Commissione Finanze, Alessandro Mancini, apprezzamento per il riferimento di Gatti in Aula. Mancini parla poi di un “atteggiamento collaborativo e costruttivo” da parte della Commissione. Si tratta, aggiunge, di uno strumento finanziario di supporto sia al bilancio dello Stato sia al sistema bancario. Dalle opposizioni, Libera giudica positivamente l'emissione dei titoli, ma la decisione, aggiunge, è arrivata in ritardo. “Già da due Finanziarie proponiamo questa possibilità”, afferma il commissario Matteo Ciacci. La forza politica chiede che questa iniziativa venga agganciata a strumenti per far rientrare i depositi dei sammarinesi all'estero, con titoli che possano essere “particolarmente incentivanti”.

Nel servizio, l'intervista a Marco Gatti (segretario di Stato alle Finanze)

