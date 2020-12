Debito, prestito e pensioni: questa mattina la manifestazione del sindacato

È partita questa mattina alle 10:00 dal piazzale antistante il Multieventi la manifestazione di protesta organizzata dalla Csdl. Il corteo di auto ha sfilato per le strade del Titano fino a San Marino Città per manifestare, nelle modalità consentite dalla situazione sanitaria, contro la legge di bilancio in discussione in questi giorni in Consiglio Grande e Generale.

In particolare debito, prestiti internazionali e fondo pensioni sono i tre argomenti sui quali il sindacato si è confrontato durante una conferenza, tenuta via Facebook, e chiede chiarezza. Contestata all'esecutivo la mancanza di un confronto soprattutto sul prestito ponte.