SINDACATO Debito, prestito e pensioni: questa mattina la manifestazione del sindacato

È partita questa mattina alle 10:00 dal piazzale antistante il Multieventi la manifestazione di protesta organizzata dalla Csdl. Il corteo di auto ha sfilato per le strade del Titano fino a San Marino Città per manifestare, nelle modalità consentite dalla situazione sanitaria, contro la legge di bilancio in discussione in questi giorni in Consiglio Grande e Generale.

In particolare debito, prestiti internazionali e fondo pensioni sono i tre argomenti sui quali il sindacato si è confrontato durante una conferenza, tenuta via Facebook, e chiede chiarezza. Contestata all'esecutivo la mancanza di un confronto soprattutto sul prestito ponte.

"Sui temi principali di questa finanziaria il governo non ci ha dato la possibilità di poterci confrontare. - Dichiara Giuliano Tamagnini. Abbiamo fatto proposte scritte, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Abbiamo ritenuto di dare una risposta di mobilitazione e di protesta da parte del paese perchè il paese non ne può più di una gestione politica di questo tipo. Anche se non arriveranno risposte immediate noi continueremo la nostra battaglia e, nel rispetto delle norme, non rinunceremo alla protesta democratica”.

Nel video l'intervista al Segretario Generale, Giuliano Tamagnini



