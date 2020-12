Debito pubblico e crisi banche: la CSU spinge per "un Paese unito" nelle scelte strategiche

Debito pubblico e crisi delle banche al centro della conferenza on-line di ieri sera su iniziativa della Centrale Sindacale Unitaria, che ha chiamato a raccolta politica e associazioni di categoria per dar vita ad un ampio confronto sulle possibili soluzioni per il rilancio e lo sviluppo del Paese. I contenuti del Documento CSU “Patto sociale per il futuro di San Marino” come base di partenza per la discussione. L'incontro via zoom si è aperto però con un richiamo alla Commissione Finanze, riunita fino a poco prima a Palazzo Pubblico, e che ha visto lo stesso Segretario Marco Gatti riferire in seduta segreta sul prestito ponte da 150 milioni di euro.





Nel rispetto del vincolo di riservatezza, lo stesso Gatti – ospite della serata - ha sostenuto che ci si sta muovendo verso quella che il Governo ritiene “la migliore scelta per strutturare il debito per San Marino ovvero la collocazione di un titolo di Stato che poi permetta di gestire il debito nel medio e lungo periodo”.

Dura replica di Nicola Renzi (RF) – anch'egli reduce dalla Commissione Finanze –: critico sulla seduta segreta, ha parlato invece di “decisioni drammatiche che possono ipotecare il futuro del Paese”. Il sindacato, per voce di Giuliano Tamagnini e Gianluca Montanari, rilancia l'importanza della concertazione e delle condivisione delle scelte su tematiche di estrema delicatezza che impattano sulla vita di tutti: primo passo, un mirato piano di risanamento del settore bancario, intervenendo con decisione anche sulle responsabilità dei dissesti.





Appello a restare uniti in questa sfida che arriva anche da William Vagnini dell'Anis con un invito ad accelerare i tempi delle grandi riforme. Luigi Sartini (USOT) chiede di mettere “una pietra sopra agli errori e orrori del passato” e di compiere “un salto culturale”, ripartendo dall'idea “di distribuire le seppur esigue risorse a disposizione ai settori in maggiore sofferenza, affinché possano sopravvivere”.