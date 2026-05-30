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Debito pubblico, emesso nuovo titolo di Stato interno

Prenotazioni dall'1 al 12 giugno. L'importo complessivo è 50 milioni di euro con scadenza 12 mesi

30 mag 2026
Debito pubblico, emesso nuovo titolo di Stato interno

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio annuncia l'emissione di un nuovo Titolo di Stato per 50 milioni di euro con scadenza a 12 mesi, caratterizzato da un tasso di interesse pari al 2,35%. Le prenotazioni per l'acquisto del Titolo saranno raccolte dal sistema bancario sammarinese a partire da lunedì 1° giugno fino a venerdì 12 giugno 2026. La Segreteria di Stato invita gli interessati a contattare le proprie banche di riferimento per ulteriori informazioni riguardo all'operazione e ai dettagli relativi alla sottoscrizione.




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