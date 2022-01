COMMISSIONE FINANZE Debito San Marino: in arrivo i titoli per il mercato interno, emissione da 50 milioni Tra i temi centrali della Commissione Finanze anche i progetti futuri per Poste SpA

San Marino si prepara a una nuova emissione di titoli di debito, per 50 milioni di euro, ma questa volta saranno destinati al mercato interno. Ad annunciarlo è stato il segretario alla Finanze, Marco Gatti, in Commissione giovedì 13 gennaio. Viene così confermata l'ipotesi già emersa durante il dibattito in Consiglio sulla Finanziaria: tra le opzioni, infatti, c'era proprio la collocazione di titoli sul mercato nazionale. Tenuto conto del rimborso del prestito ponte a Cargill, il Governo poteva emettere fino a 150 milioni di titoli. Non è necessario fare emissioni più alte di 50 milioni in questo momento, è stato spiegato in Aula.

I lavori si sono poi conclusi con l'audizione, in seduta segreta, dell'Amministratore unico della Società di gestione degli attivi dell'ex Banca Nazionale Sammarinese. Bocche cucite sui contenuti, vista la segretezza, ma l'approfondimento in merito proseguirà nella prossima sessione della Commissione Finanze.

[Banner_Google_ADS]

In Commissione ampio spazio hanno avuto anche i progetti futuri per Poste SpA. Bocciato in Aula il progetto di legge di iniziativa popolare che chiedeva di far tornare l'azienda sotto la pubblica amministrazione, quindi ora il Governo va avanti con un piano di gestione dell'impresa maggiormente "manageriale" che comprende anche l'accorpamento dell'Ufficio filatelico alla SpA.

Nel video, l'intervista al segretario di Stato con delega alle Poste, Federico Pedini Amati, sui progetti per l'azienda

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: