Debitori dello Stato: Csld chiede provvedimenti

Debitori dello Stato: Csld chiede provvedimenti.

Domani alle 10, il flashmob della CSdL in Piazza della Libertà, per rivendicare l'avvio della campagna vaccinale, maggiore trasparenza sul prestito ponte; ma anche interventi a sostegni di lavoratori e settori colpiti. Csdl che intanto chiede un incontro all'esecutivo al Segretario alle Finanze per chiarimenti sull’anagrafica dei debitori nei confronti dello Stato pubblicata qualche mese fa. Chiedono provvedimenti legislativi per fermare le posizioni debitorie, nonché di rendere pubblici soci e amministratori delle società presenti nell'anagrafica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: