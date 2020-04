Declassamento Fitch, l'economista Zamagni: "Create delle forze intellettuali locali, possibilità di ripresa ci sono"

L'economista Stefano Zamagni commenta la recente notizia del declassamento da parte dell'agenzia Fitch, da BBB- a BB+. La novità, secondo Zamagni, "non sorprende più di tanto, era già nell'aria da qualche mese". "La ragione fondamentale - dice - è che la struttura economica e finanziaria di San Marino è particolarmente debole; non è resiliente".

L'economista invita a ripensare il modo di organizzare gli interventi per il Paese: "E' mai possibile - prosegue - che una Repubblica con un'Università non abbia la possibilità di valorizzare quelle menti che operano a San Marino per avere consigli disinteressati e validi?". Zamagni esorta quindi a preferire questa via, piuttosto che servizi di studi legali o di consulenza. Questi ultimi "lavorano per i soldi", sostiene lo studioso che assicura: "le possibilità di ripresa ci sono".

Nel video, l'intervista all'economista Stefano Zamagni





