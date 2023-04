Decreto aiuti, grido d'allarme degli albergatori: "Necessaria la ristrutturazione dei mutui, non abbiamo liquidità"

Fanno sentire la loro voce gli albergatori, specie dopo lo stralcio dell'articolo 2 del decreto sul credito agevolato per il settore che prevedeva la ristrutturazione dei mutui già concessi. Per gli hotel, spiegano Usot e Federalberghi, si trattava di un aiuto economico fondamentale. Accedere a un nuovo prestito, sottolineano, oggi porterebbe a tassi altissimi. "Per noi questo è un vero danno - afferma Rossano Ercolani, presidente Usot - e difficilmente riusciremo ad andare avanti".

Sul decreto presentato da Pedini Amati si era consumato, in Aula, lo scontro politico, con perplessità all'interno della stessa maggioranza. Usot e Federalberghi ringraziano le Segreterie al Turismo e alle Finanze per il contributo dato al decreto. Invece, aggiunge Ercolani, "non si capisce come mai siamo arrivati qua. I costi sono esplosi. A noi serve un allungamento dei mutui per poter far fronte alle difficoltà", inclusa la liquidità.

"Abbiamo chiesto al Segretario alle Finanze un incontro urgente", aggiunge Riccardo Vannucci, presidente Federalberghi. "Questo è un provvedimento che doveva salvare gli alberghi - afferma - invece farà chiudere altri alberghi" Da Federalberghi, infine, l'invito rivolto a tutte le attività del centro storico a rimanere sempre aperte seguendo, rimarca Vannucci, l'esempio degli hotel. Anche nei mesi di neve, spiega, almeno una struttura "è sempre stata aperta. Vogliamo che tutti abbiano lo stesso coraggio".

Nel servizio le interviste a Rossano Ercolani (presidente Usot) e a Riccardo Vannucci (presidente Federalberghi San Marino)

