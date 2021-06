Decreto incentivi: Unas soddisfatta del confronto politica-associazioni

L'Unas esprime apprezzamento per il risultato raggiunto con il nuovo decreto sugli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica e l'installazione di impianti per produrre energie da fonti rinnovabili. Già da maggio, spiega il segretario generale, Pio Ugolini, erano state segnalate delle problematiche che hanno portato poi a un confronto “costruttivo”, come sottolinea la stessa associazione.

Uno dei punti contestati era relativo all'aliquota monofase agevolata; nodo poi risolto. Le quote di detrazione fiscale, le disposizioni sul fotovoltaico, sul termosolare e su infissi e serramenti sono alcuni degli aspetti migliori della norma per Unas che, in tema di sicurezza sul lavoro, giudica positivamente anche l'obbligo di installazione degli agganci sui tetti se si vuole accedere agli incentivi.

Nel servizio, l'intervista a Pio Ugolini, segretario generale Unas