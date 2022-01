Decreto: operatori della ristorazione sul piede di guerra. Usot: "Nostro settore totalmente ignorato"

Sono sul piede di guerra gli operatori della ristorazione. In molti stanno già pensando a forme di mobilitazione, ma la categoria attende eventuali emendamenti al decreto. Se non arriveranno, anticipa Usot, allora si valuterà il da farsi. L'associazione contesta soprattutto il fatto di aver abbinato l'obbligo di green pass rafforzato dal 17 al 31 gennaio (escluso) al distanziamento tra tavoli e ai limiti nel numero di persone per tavolo. Tra baristi e ristoratori si sentono opinioni differenti, ma molti prevedono già un calo degli affari.

Nel servizio, l'intervista a Luigi Sartini (presidente Usot)

