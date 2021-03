Decreto ristori, Csdl: “Dal Governo disattesi gli impegni in aiuto di famiglie e lavoratori”

Sul decreto ristori tuona la Csdl: “disattese le misure che, per conto del Governo, il Segretario Pedini Amati si era impegnato a portare avanti a favore dei lavoratori e per la modifica dei congedi parentali”, dopo l'incontro di venerdì scorso. Sono state trovate risorse da destinare alle imprese “per 18 milioni di euro – commenta la Csdl - ma non altrettanto per le famiglie, per le quali ne sarebbero bastate molte di meno”. Bocciato, invece, ricorda ancora la Csdl, l'ordine del giorno delle opposizioni che impegnava il Governo a varare un provvedimento a sostegno economico dei lavoratori. Il sindacato parla di “comportamento irresponsabile da parte di esecutivo e maggioranza che – dice – mette in luce ancora una volta la totale inaffidabilità dei membri della compagine governativa”, parlando di rapporti “ben lontani dai livelli minimi di democrazia di uno Stato definito civile a parole”.