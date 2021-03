Decreto ristori, Csdl incontra le opposizioni su modifiche a favore di lavoro e famiglie

Avevano chiesto un incontro alla politica per proporre emendamenti ai decreti n.46 e, in particolare, al cosiddetto “decreto ristori” verso maggiori aiuti anche a famiglie e lavoratori. La Csdl ha incontrato le forze di opposizione, Libera e Repubblica Futura; domani l'incontro con il Governo, “nell'auspicio – dice – la Csdl – che intanto il decreto non sia già ratificato”, mentre, sottolinea "da parte dei partiti di maggioranza nessun cenno, neppure di rifiuto, che sarebbe stato almeno un segnale di buona educazione”.









Nell'incontro con Libera e Repubblica Futura, la CSdL ha ribadito i punti cardine delle proprie richieste, a partire dalla revisione dei criteri di accesso al reddito minimo familiare per allargare il numero di persone in difficoltà a cui assicurare un sostegno economico, richiesta già avanzata – dice la Csdl – “senza ottenere alcun ascolto dal Governo”. I Consiglieri di Libera e Repubblica Futura – fa sapere la Csdl - "hanno comunicato l'intenzione di richiedere alla Reggenza il rinvio della ratifica del Decreto Ristori alla prossima settimana; ciò, al fine avere il tempo necessario per approntare i più opportuni emendamenti, che accolgano anche le richieste e le proposte della Confederazione del Lavoro”.