“Decreto ristori”: le prime reazioni della associazioni di categoria

Ieri la promulgazione dell'atteso decreto delegato con gli interventi straordinari di sostegno e ristoro a supporto degli operatori economici. Intervento più volte sollecitato dalle associazioni di categoria, ma la Presidente di Osla, pur comprendendo “lo sforzo messo in campo dal Governo in questa situazione di difficoltà”, ritiene le misure previste “non sufficienti a supportare le imprese”. L'auspicio di Monica Bollini, dunque, è che si tratti di un “primo intervento”, e che si valutino ulteriori provvedimenti a favore, in particolare, dei settori più colpiti dalla crisi indotta dalla pandemia. “Un aiutino sul 2020”, così definisce il decreto il Presidente di Usot Luigi Sartini. “Le nostre aspettative, le nostre richieste – afferma -, erano state maggiori”. “L'Esecutivo dice che un intervento da 18 milioni di euro non era mai stato fatto – continua Sartini -; è anche chiaro che una simile calamità economica, specialmente sul nostro settore, non era mai successa”.

Nel video le loro interviste