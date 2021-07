Decreto sul lavoro occasionale: forte contrarietà dalla Cdls

La Confederazione Democratica dei Lavoratori esprime forte contrarietà per il decreto sul lavoro occasionale. Secondo la Cdls “Questo provvedimento sdogana la precarizzazione, la dequalificazione e la frantumazione del mercato occupazionale con la concessione di 1500 ore annue per dipendente e l’estensione ad una molteplicità di settori. Tutte queste concessioni in cambio di un “contentino” economico che non compensa né la perdita dei diritti né, tantomeno, la precarietà diffusa ed indiscriminata. Il segnale che appare evidente – prosegue la Cdls - è che di fronte alle grandi sfide post-pandemiche, a partire da quella dell’innovazione digitale, piuttosto che puntare sulla riqualificazione e sull’occupazione di qualità, l’Esecutivo – e non solo - scommette sui lavoretti precari. La CDLS preannuncia che continuerà, anche da sola, la sua battaglia per ridurne sensibilmente le ore di utilizzo.