Decreto veicoli in Consiglio: OSLA difende il sostegno, USC chiede correttivi

Un doppio intervento normativo per affrontare la crisi del settore dei concessionari di auto e moto: da un lato il decreto strutturale sulla tracciabilità dei veicoli, dall’altro il nuovo decreto-legge di sostegno alle imprese colpite dalle difficoltà delle immatricolazioni internazionali.

È questo il quadro al centro del confronto tra la Segreteria di Stato per l’Industria e le associazioni di categoria OSLA e USC, che nei giorni scorsi hanno incontrato il governo mentre il provvedimento con gli incentivi si prepara ad arrivare in Consiglio Grande e Generale per la ratifica.

Il primo intervento riguarda il Decreto Delegato n. 23 del 20 febbraio 2026 "Disposizioni in materia di registro e disciplina dei veicoli", che introduce tra le principali novità un Registro digitale dei veicoli degli operatori economici, pensato per rafforzare la tracciabilità dei mezzi e i controlli nel settore. Come spiega la Segreteria Industria nella relazione, la riforma punta a promuovere e sostenere le attività economiche del comparto attraverso strumenti di monitoraggio più efficaci e una maggiore cooperazione tra uffici pubblici. Inoltre vengono previste regole più stringenti per la tracciabilità dei mezzi, l’obbligo per i nuovi operatori di prestare una fideiussione bancaria da 200 mila euro valida 6 anni e una serie di strumenti di controllo per contrastare operazioni irregolari e compravendite anomale.

A questo intervento si affianca il Decreto Legge n.33 del 5 marzo 2026 "Disposizioni in materia di sostegno al settore veicoli", che introduce misure straordinarie e temporanee di sostegno alle imprese del settore veicoli in difficoltà economica, aggravata dalle nuove procedure internazionali di immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino. Il provvedimento nasce proprio per fronteggiare gli effetti della crisi sul fatturato, sull’occupazione e sulla stabilità del comparto.

Tra gli strumenti previsti ci sono la moratoria di dodici mesi sui debiti tributari, tutela dei nuovi finanziamenti bancari, possibilità di utilizzare il pegno rotativo sui veicoli destinati alla vendita, agevolazioni contributive e accesso alla cassa integrazione in deroga. Ma per accedervi ci sono requisiti stringenti. In particolare, le imprese devono dimostrare una riduzione significativa dell’attività economica, con cali fino al 40% del valore della produzione o del 50% del margine operativo nel biennio 2024-2025, avere almeno tre dipendenti, operare da almeno cinque anni sul territorio sammarinese e mantenere i livelli occupazionali previsti.



Proprio questi criteri, che arriveranno in Consiglio per la ratifica, sono al centro del confronto con le associazioni di categoria. Sul provvedimento interviene con una presa di posizione Osla, che chiede di mantenerne intatti gli strumenti di sostegno previsti e di non indebolire le misure pensate per il comparto. Per questo l'associazione, che rappresenta “un ampio numero di operatori del settore sano delle vendite di autoveicoli”, ha incontrato giovedì la Segreteria di Stato per l’Industria. Osla ricorda che il comparto sta attraversando una fase critica. Negli ultimi dodici mesi, infatti, “l’irrigidimento delle regole per l’immatricolazione in Italia di veicoli provenienti da San Marino, sia nuovi che usati, ha generato forti difficoltà per il settore”. Una situazione che, secondo l’associazione, deriva dalle distorsioni registrate negli anni passati: “Abusi perpetrati da soggetti esterni al nostro Paese che hanno sfruttato falle del sistema”.

Durante il confronto con il governo, l’organizzazione imprenditoriale ha espresso apprezzamento per l’attenzione riservata al comparto ma ha anche indicato alcune possibili modifiche al testo. L’obiettivo, spiegano, è che in fase di ratifica il Consiglio possa rendere “più concreto e realistico l’accesso alle misure previste per gli operatori”. Il punto centrale della presa di posizione riguarda proprio il mantenimento degli strumenti di sostegno previsti dal decreto. “Riteniamo importante che, in sede di ratifica, non venga snaturato lo spirito del provvedimento eliminando – come auspicato da qualcuno, che evidentemente non ha a cuore l’occupazione del settore – i pochi strumenti di sostegno previsti”, sottolinea Osla.

L’associazione precisa inoltre che “non prevedono in nessun modo contributi a fondo perduto”. Per gli imprenditori del comparto si tratta di "misure minime ma necessarie per un settore che sta subendo gli effetti di dinamiche esterne e di distorsioni avvenute negli anni passati”, afferma l’organizzazione, avvertendo che senza un sostegno temporaneo “il rischio concreto è quello di assistere a crisi aziendali difficilmente reversibili, con inevitabili ripercussioni anche sul piano occupazionale”.

Anche l'USC riconosce il valore della riforma introdotta dal decreto delegato sul registro dei veicoli. Secondo i commercianti, l’introduzione dei registri elettronici rappresenta “una risposta concreta alle distorsioni che da anni penalizzano il settore automobilistico, tra pratiche illecite, evasione fiscale e mancanza di tracciabilità dei veicoli”. Per l’associazione, “i registri elettronici consentono la tracciabilità puntuale di ogni veicolo e tutelano gli operatori economici storici, rafforzando la fiducia dei consumatori e la reputazione internazionale di San Marino”. USC esprime tuttavia alcune perplessità. In particolare, ritiene che “i requisiti fissati per accedere ai benefici risultano eccessivamente restrittivi” e rischiano di escludere molte imprese, comprese realtà di piccole dimensioni che da anni contribuiscono al sistema economico sammarinese.

Critiche arrivano anche sulle deroghe previste per la cassa integrazione. Secondo USC, “tali eccezioni rischiano di generare disparità tra operatori e devono essere eventualmente estese a tutti gli operatori economici”.



Le due associazioni concordano comunque su un punto: il pacchetto di interventi rappresenta un primo passo per affrontare le difficoltà del comparto, mentre la soluzione strutturale dovrà arrivare dal superamento dei vincoli normativi internazionali sulle immatricolazioni dei veicoli provenienti da San Marino.







