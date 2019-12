Delegazione Asean entusiasta di San Marino: "Torneremo" Per tre giorni in Repubblica i rappresentanti del turismo di 10 paesi del sud est asiatico. Ambasciatore Ferdinandi: "Relazioni che hanno ricadute interessanti sui flussi e sullo sviluppo economico"

Da lunedì è a San Marino una delegazione con i rappresentanti dei 10 paesi dell'ASEAN. Partecipano ad un workshop organizzato dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico sul turismo rurale e culturale. Oggi hanno visitato Palazzo Pubblico e il centro storico.

Dopo tre giorni dedicati soprattutto alla conoscenza della realtà sammarinese e delle sue eccellenze il rappresentante del segretariato Asean è entusiasta: “E' un bellissimo paese ricco di storia e le persone che abbiamo incontrato – dichiara Terry Kustiawan, del Segretariato Asean - sono state ospitali e gentili. Abbiamo anche potuto apprezzare la vostra ottima cucina. Siamo sicuri che torneremo in futuro”. In delegazione i rappresentanti di tutti e i 10 i paesi Asean, ricevuti a Palazzo Pubblico dal Segretario di Stato uscente al Territorio Michelotti. Solo dall'Indonesia nel 2019 circa 2.000 i turisti venuti a San Marino e almeno 1.300 hanno anche trascorso una notte in albergo. La delegazione dei paesi del sud est asiatico era accompagnata dal rappresentante permanente presso l'Asean ed Ambasciatore in Indonesia e Vietnam, Massimo Ferdinandi: “Riuscire a far venire i rappresentanti dei Ministeri del Turismo dei 10 paesi Asean è un grande risultato ed ha una valenza per lo sviluppo economico perché queste relazioni potranno avere ricadute interessanti, sui flussi turistici da quei paesi”.

Sentiamo Terry Kustiawan, del Segretariato Asean

