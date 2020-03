Dichiarazione Lagarde: per Alan Friedman la Presidente Bce deve dimettersi Giuseppe Dini, Presidente Abs, pensa che la smentita a Lagarde abbia attutito il colpo e aiutato anche San Marino dove il sistema paese tiene

La dichiarazione di ieri della Presidente della Bce Christine Lagarde ha fatto crollare le borse generando perdite per oltre 800 miliardi di euro. Il Capo economista della Banca Centrale Europea oggi ha di fatto smentito la sua presidente, ma Alan Friedman – e non solo lui – pensa che dovrebbe dimettersi. “Non siamo qui a ridurre gli spread”: l'improvvida affermazione di ieri di Christine Lagarde, che lasciava intendere una specie di abbandono a se stessi dei paesi sotto pressione per l'emergenza coronavirus, ha contribuito a generare perdite senza precedenti a Piazza Affari e crolli su tutti listini europei e mondiali. Severo il commento rilasciato in esclusiva a San Marino Rtv dal giornalista e scrittore, esperto di economia, Alan Friedman:“ Il comportamento di Christine Lagarde, Presidente della Bce, è stato veramente una disgrazia: arrogante, incompetente e sbagliato. Dicendo che non farà un altro “whatever it takes” e cercando addirittura di ridicolizzare il “whatever it takes” di Mario Draghi, è stata sgarbata. Dichiarando che il suo ruolo non è tutelare gli spread, ha fatto schizzare lo spread italiano sopra 260, ed è stata irresponsabile ed incredibile. Il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente francese Macron hanno duramente criticato la Lagarde e a mio parere lei è inadeguata e dovrebbe dimettersi”. Certe dichiarazioni ricadono anche sulla realtà economico-finanziaria di San Marino, osserva il Presidente dell'Associazione Bancaria Sammarinese Giuseppe Dini che tuttavia rassicura sulla tenuta del sistema paese: “La dichiarazione di ieri (di Lagarde) è sicuramente inopportuna considerando il momento difficile che già c'è. La smentita che ha seguito la prima dichiarazione penso possa essere più tranquillizzante e sembra che i mercati già oggi ne abbiano tenuto conto visto che c'è stato un rimbalzo positivo. San Marino è collegata all'Italia e all'Europa e credo che sappia affrontare questa situazione. Ritengo che le dichiarazioni successive a quelle di Lagarde aiutino anche San Marino a non avere conseguenze negative”.



