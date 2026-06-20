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Dichiarazioni dei redditi prorogata al 31 agosto

Il Governo allunga di un mese la scadenza fiscale per quest'anno. Segreteria Finanze: "I sindacati hanno segnalato l'urgenza della proroga". Per gli autonomi restano confermati gli acconti a fine agosto e fine novembre

20 giu 2026
Dichiarazioni dei redditi prorogata al 31 agosto

Slitta al 31 agosto 2026 il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, inclusi lavoratori autonomi e titolari di imprese individuali: lo dispone un decreto legge approvato dal Congresso di Stato il 16 giugno e promulgato giovedì 18 giugno dai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva.

La proroga, spiega il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti nella relazione si rende necessario "in relazione a modifiche normative intervenute che ha richiesto un tempo più lungo per realizzare l'adeguamento degli applicativi informatici." La relazione precisa inoltre che "le Organizzazioni Sindacali hanno segnalato l'urgenza e la necessità di adottare la proroga in trattazione."

La Segreteria sottolinea che il decreto introduce "una deroga temporanea e limitata al solo periodo d'imposta 2025." Allo stesso termine del 31 agosto viene allineato anche il versamento del conguaglio contributivo obbligatorio e del FONDISS. Restano invece invariate le scadenze degli acconti per autonomi e ditte individuali: 31 agosto il primo e 30 novembre il secondo.

Lo slittamento si riflette anche sui tempi di formazione del Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2025: i termini vengono prorogati al 30 ottobre e al 30 settembre 2026, "poiché il rinvio dei termini dichiarativi e di versamento incide sulla disponibilità dei dati necessari alla corretta formazione del Rendiconto."




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