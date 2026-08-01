Diesel alle stelle: l'allarme dei professionisti della strada

Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. Dallo scoppio del conflitto nel Golfo Persico, ormai sei mesi fa, il diesel ha registrato un incremento del 20,9%, con un aumento di 36 centesimi al litro, mentre la benzina è salita di quasi il 20%. Una dinamica che incide pesantemente non solo sulle famiglie, ma anche su chi fa della strada la propria professione.

A voler mettere in luce le difficoltà della categoria è la CGIA (Associazione Artigiani e Piccole Imprese) di Mestre. Secondo le sue analisi, fare il pieno a un piccolo autocarro costa oggi 180 euro in più rispetto allo scorso febbraio. La pressione è massima su una platea di oltre 300 mila imprese tra autotrasportatori, tassisti, NCC (noleggio con conducente) e agenti di commercio.

Ad oggi, i crediti d'imposta stanziati dal Governo italiano coprono solo il 22% dei mezzi pesanti, lasciando escluse le categorie con veicoli di massa inferiore, mentre il taglio delle accise reintrodotto lunedì scorso dal Consiglio dei Ministri non sembra aver provocato gli effetti sperati.

Le misure nazionali, da sole, non bastano. Da qui l'appello della CGIA e del professor Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi, a una risposta coordinata comune a tutto il territorio europeo.







