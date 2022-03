Digitalizzazione: presentata, a The Market, la partnership fra BKN301 e Alipay+

Passo avanti del Titano verso una maggiore semplificazione e digitalizzazione dei pagamenti. Grazie infatti ad una partnership con la sammarinese BKN301, è infatti ora possibile – in Repubblica – utilizzare la piattaforma di pagamento e marketing Alipay+: sviluppata dal colosso cinese Alibaba Group. Progetto presentato in mattinata a The Market; presenti – fra le altre - anche delegazioni della Segreteria Industria e di istituti di credito sammarinesi. L'integrazione di Alipay+, all'interno delle modalità di pagamento di BKN301, permetterà – è stato detto – di aprire a nuovi mercati internazionali, in particolare il vasto bacino asiatico. Previsti notevoli benefici per gli esercenti sammarinesi.