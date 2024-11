RIUNIONI POST-CONGRESSUALI Direttivo Costruzioni, Servizi e Banche Cdls: confermato Segretario Nicola Canti Nominati membri della Segreteria anche Francesca Guiducci ed Enrico Biordi.

15 membri, il 33% sono donne, per la metà di prima nomina. Un Direttivo rinnovato conferma all'unanimità Nicola Canti, che entra nel vivo degli obiettivi del mandato. Impegno sui rinnovi contrattuali, che siano entro le scadenze e con aumenti correlati all'inflazione programmata per il periodo di vigenza e recuperando l'eventuale differenziale relativo al passato, chiedendo responsabilità al Governo nell'avviare la trattativa di rinnovo per i salariati AASLP.

Commercio, turismo e ricettività, edilizia: per Canti da considerare settori storici dell'economia del Paese e cardine del rilancio nei nuovi progetti di sviluppo, guardando all'innovazione tecnologica e all'intelligenza artificiale. Fronte finanziario: chiede monitoraggio puntuale sulla cartolizzazione degli NPL con particolare attenzione ai titoli emessi con eventuale garanzia dello Stato e invoca l'ampliamento del Comitato di Sorveglianza, con l'ingresso di membri designati dalle parti sociali.

Non manca la preoccupazione verso la prescrizione dei reati commessi dai responsabili dei dissesti bancari. Ancora, attenzione alla partecipazione di gruppi stranieri al capitale delle banche sammarinesi “per evitare i costi di operazioni che risultino opache o speculative – dice Canti, promettendo di vigilare – e che possano inficiare la stabilità delle banche coinvolte e la stabilità occupazionale”.

Nel servizio l'intervista a Nicola Canti

