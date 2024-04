Direttivo Servizi e Commercio USL: focus sui rinnovi contrattuali sottoscritti e trattative future

L'Unione Sammarinese dei Lavoratori riunisce il Direttivo della Federazione Servizi e Commercio. Si guarda con soddisfazione ai rinnovi contrattuali sottoscritti, sottolineando quanto però ancora da fare dal punto di visto normativo. E grande attenzione a quelli ancora aperti, con le trattative in corso sul contratto Banche e Banca Centrale. Al centro del Direttivo anche le future scadenze - quasi tutti i contratti dovranno essere nuovamente rinnovati dal 2025 - auspicando aumenti in linea con l'andamento inflazionistico. Dal Segretario di Federazione, Marco Santolini, affrontate anche le forme di lavoro agile, rilevando uno scarso utilizzo dello smart Working, "opportunità che - dice - non viene colta dai datori di lavoro nei vantaggi che potrebbe portare in termini di produttività".

Leggi il comunicato stampa



