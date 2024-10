LAVORO Diritti: verso un nuovo Coordinamento frontalieri contro doppia tassazione Sulla vicenda tassazione intervengono Spinelli e Buonguerrieri: "Fratelli d'Italia al lavoro contro la doppia tassazione frontalieri"

I Frontalieri di San Marino tornano a far sentire la propria voce. Dopo la parentesi dell'Associazione lavoratori frontalieri che oltre 10 anni fa si era costituita per risolvere la questione franchigia e la problematica doppia tassazione. A Domagnano un gruppo di coordinamento, risorto sulle ceneri dell'Alf, ha convocato i lavoratori italiani che prestano servizio sul Monte, per ridare vita a un Coordinamento dei Frontalieri.

"Questa è un'opportunità unica per partecipare attivamente e contribuire alle decisioni che influenzeranno la comunità frontaliera - ha spiegato Fabrizio Ciavatta -, invitando i presenti a spargere la voce per gettare le basi della neonata associazione, senza scopo di lucro, che possa portare avanti le istanze degli oltre 8 mila occupati sul Monte e dei circa 3 mila pensionati; l'intento è quello di incontrare e far sentire la propria voce alle istituzioni sia sammarinesi che italiane. Questo in stretta sinergia con il Csir, e i sindacati sammarinesi che lavorano da anni sul fronte dei diritti dei lavoratori.

A cominciare dall'ultimo risultato: il primo giudizio favorevole ai pensionati ex frontalieri della Commissione Tributaria, rispetto alle cartelle esattoriali ricevute dall'Agenzia delle Entrate.

A Domagnano anche il presidente del Comites, Alessandro Amadei, che ha ribadito il sostegno ai lavoratori. "Siamo i rappresentanti dei cittadini italiani residenti in territorio, e vogliamo essendo anche di chi ci lavora".



Il Comitato frontalieri riunito alla Montelupo, ha deciso di intraprendere tutta una serie di iniziative: dalla sensibilizzazione nei luoghi di lavoro, agli adempimenti previsti per la costituzione di una Associazione, individuando le prime figure che possano entrare nel direttivo e rappresentare le migliaia di dipendenti. Essendo su base volontaria, l'invito è quello di farsi avanti presentando la propria candidatura. Sul tavolo restano ancora le emergenze della doppia tassazione, e il riconoscimento della legge 104 italiana con permessi per l’assistenza a familiari con gravi problemi di salute o disabilità.

Sulla doppia tassazione per ex frontalieri intervengono Domenica Spinelli e Alice Buonguerrieri. “Un’ingiustizia che si è protratta negli anni e contro la quale si è sempre battuta Fratelli d’Italia facendosi carico delle ragioni di questi nostri connazionali". "Lo scorso anno personalmente avevo presentato sul tema un emendamento diventato ordine del giorno sul quale stiamo effettuando approfondimenti con altri colleghi dell’Emilia-Romagna e delle Marche, al fine di dare un quadro normativo a questa disuguaglianza rispetto ad altri frontalieri - prosegue la senatrice Spinelli -. "Accogliamo intanto positivamente la sentenza della Corte di giustizia tributaria, la quale stabilisce che le rendite di costoro sono tassabili solo a San Marino".

