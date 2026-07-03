Discarica di Riceci, la "sammarinese" Aurora rilancia: doppio ricorso al Consiglio di Stato

La battaglia sulla discarica di Riceci è tutt'altro che conclusa. Aurora srl, la società di diritto italiano che ha proposto il progetto dell'impianto per rifiuti speciali non pericolosi a Petriano, vicino a Urbino, ha deciso di appellarsi al Consiglio di Stato dopo le due recenti bocciature incassate davanti al Tar delle Marche. Le impugnazioni riguardano due distinti provvedimenti: uno contro il diniego espresso dalla Provincia di Pesaro e Urbino, l'altro contro il vincolo paesaggistico con cui la Regione Marche ha tutelato l'area di Riceci e Montefabbri. L'obiettivo è ribaltare le decisioni dei giudici amministrativi che, nei mesi scorsi, avevano respinto integralmente le tesi sostenute dalla società, definendo "complottistica" l'ipotesi di una regia politico-amministrativa volta a bloccare il progetto e confermando la legittimità del vincolo paesaggistico imposto dalla Regione.

La vicenda coinvolge anche il Titano. Aurora srl è infatti controllata per il 60% dalla sammarinese Ecoservizi srl, realtà riconducibile ad Ambrogio Rossini, imprenditore e patron della Cartiera Ciacci. Il restante 40% appartiene a Marche Multiservizi, la multiutility marchigiana partecipata in maggioranza da enti pubblici. Ecoservizi, che opera come holding, ha continuato a finanziare il progetto anche dopo gli stop amministrativi, versando ad Aurora 337.500 euro nel solo 2024.

Secondo la ricostruzione del Resto del Carlino di Pesaro, Aurora ha chiuso l'ultimo bilancio con una perdita di oltre 160 mila euro e ha contabilizzato oltre 1,3 milioni di euro di costi legati al progetto, tra progettazioni, consulenze, studi tecnici, pratiche autorizzative e spese legali. A questi si aggiungono i circa 3 milioni di euro investiti da Marche Multiservizi per acquisire il 40% della società.

Il nuovo ricorso riporta al centro anche il dibattito politico. Gianluca Carrabs, consigliere comunale di Urbino di Alleanza Verdi e Sinistra, in un post Facebook parla di una "precisa strategia politica" per riportare in vita il progetto e accusa Marche Multiservizi di continuare a investire risorse in un'iniziativa già bocciata dalla Provincia, dalla Regione e dal Tar. Carrabs richiama inoltre il lavoro della Commissione parlamentare Ecomafie, che aveva evidenziato criticità nella gestione dell'operazione. E torna a sollevare interrogativi sull'impiego di risorse pubbliche e sul doppio incarico ricoperto da Mauro Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi e presidente del consiglio di amministrazione di Aurora.

"Eppure si va avanti come se nulla fosse - conclude Carrabs. Noi, invece, non ci fermeremo. Continueremo a difendere Riceci e il nostro territorio da una speculazione vile che è pronta a barattare la salute dei cittadini e l’ambiente con gli interessi economici".







