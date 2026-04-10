Discarica Riceci: Avs solleva dubbi su "conflitto di interessi", da Marche Multiservizi fino alla società sammarinese
Nell'interrogazione parlamentare riferimenti all'Ad della multiutility marchigiana che è anche presidente della sammarinese Aurora srl
Alleanza Verdi Sinistra solleva interrogativi su un possibile conflitto di interessi nel progetto della discarica di Riceci, a Petriano, in Provincia di Pesaro Urbino. Opera alla cui realizzazione partecipa anche Aurora srl, società sammarinese. Il deputato Francesco Borrelli di AVS ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, con un riferimento al rinnovo della governance di Marche Multiservizi previsto per il 23 aprile.
L'amministratore delegato Mauro Tiviroli, spiega Borrelli, principale artefice dell'operazione Riceci, è anche presidente della società sammarinese. "Una sovrapposizione di ruoli - prosegue - che solleva interrogativi sul conflitto di interessi". Nel documento, citando la Commissione Ecomafie, si parla anche di "anomalie gestionali" sull'impegno di circa 3,5 milioni da parte della multiutility marchigiana per acquisire quote di Aurora.
Gianluca Carrabs di Europa Verde si chiede invece se la conferma di Tiviroli tutelerà gli interessi di Marche Multiservizi o dell'altra società.. In ultimo, dai Verdi l'impegno affinché "potenziali conflitti di interesse", affermano, non prevalgano "sul diritto dei cittadini".
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