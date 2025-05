INTERVISTA A CHIORINO Dollaro in forte calo, ecco perchè L'analisi di Giacomo Chiorino, Responsabile analisi di mercato di Banca Patrimoni Sella

"Il primo quadrimestre dell'anno si chiude con un dollaro in forte calo, perde l'8% contro l'euro, il 7% come dollaro trade-weighted, l'11-12% rispetto alla corona svedese, che è la valuta più forte, pur avendo vissuto l'ultimo mese con una volatilità elevata sui mercati, una fase di risk-off importante, durante la quale il dollaro di solito si comporta bene. E allora che cos'è successo, cos'è cambiato rispetto al passato?

Secondo noi sono tre i fattori principali. Innanzitutto, gli Stati Uniti hanno un ruolo diverso nel mondo, diciamo il binomio fra Stati Uniti garanti di certi valori, gli Stati Uniti in giro per il mondo e quindi detentori della valuta di riserva principe mondiale rischia di venire meno. L'atteggiamento sempre più domestico, sempre più orientato agli interessi americani soltanto di Trump, ha un peso e diciamo il do ut des, che ha funzionato finora può forse venire meno.

In seconda battuta, il peso dell'economia dei Paesi Emergenti è in grande aumento. Le economie emergenti pesano per il 50% del PIL mondiale, per i due terzi della sua crescita. Quindi, i componenti delle economie emergenti più importanti e le loro valute chiedono un posto al tavolo e quindi hanno una pressione anche loro negativa nel riguardo del dollaro.

Infine, il deficit americano sempre elevato, 7-8% del PIL, un debito PIL che è cresciuto fino al 120%, quindi livelli sopra quelli della media europea, rendono più difficile per gli americani collocare il proprio debito. Il debito americano è posseduto al 78% dagli americani stessi, ma quel 22% di possessori internazionali è molto sul chi vive, in questo momento”.

Nel video, l'intervento di Giacomo Chiorino, Responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella

