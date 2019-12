Dopo il confronto con la politica, Osla incontra gli Associati

Osla davanti agli associati, con il Presidente, Monica Bollini, che ha passato in rassegna il percorso intrapreso dall'Associazione in vista delle elezioni politiche, dal tavolo istituzionale al recente confronto con le liste e i partiti candidati alle politiche. Il Direttore, Emanuele D’Amelio, ha riepilogato i 5 punti individuati quali prioritari per il futuro del Paese: stabilizzazione del sistema bancario; riduzione della spesa pubblica; sviluppo economico e fiscalità; infrastrutture, investimenti, turismo e commercio; riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali. E, su queste direttrici, illustrate in sintesi le proposte delle rispettive liste. Contestualmente, presentata una bozza di documento che OSLA intende sottoporre alla prossima maggioranza, inserendo obiettivi che per l’Associazione dovranno essere raggiunti nei primi 100 giorni di governo, poi quelli da ottenere nel primo anno.