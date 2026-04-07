TURISMO Dopo l'allarme crisi di CTO e USOT, la Segreteria al Turismo avvia un tavolo con gli operatori del settore Pedini Amati: "Un problema che il Governo deve affrontare con serietà, coinvolgeremo tutte le Segreterie competenti". Ercolani, Usot: "Il venduto è a -18% sull'estivo, siamo preoccupati".

La crisi energetica, con i rincari sui carburanti e le limitazioni ai voli aerei, è fonte di enorme preoccupazione per gli operatori turistici e gli albergatori di San Marino, che nei giorni scorsi hanno lanciato l'allarme e manifestato timori, soprattutto con l'avvicinarsi dell'estate.

La Segreteria al Turismo ha risposto in tempi brevissimi, subito dopo Pasqua, a un tavolo con i rappresentanti del settore, per confrontarsi ed elaborare insieme le migliori strategie. A margine, le parole di Pedini Amati: "È un problema molto serio, che questa volta il Governo deve affrontare con grande serietà, ovviamente con tutte le Segreterie competenti sedute al tavolo. Oggi era un primo incontro, ma ci siamo detti fra 15 giorni, con i primi dati, di essere allo stesso tavolo già con il Segretario al Lavoro, all'Industria e alle Finanze, per avere una roadmap di intervento che lo Stato deve prevedere per il settore turistico in particolare."

Il Segretario Pedini ha anche sottolineato che il settore turistico è uno dei più penalizzati. Infatti, in tempi di crisi, i viaggi sono la prima voce a cui i cittadini rinunciano. I tour operator sono comunque soddisfatti dell'interesse.

"Oggi al tavolo abbiamo trovato finalmente, dico finalmente perché sotto Covid siamo stati trascurati, invece oggi abbiamo trovato un Segretario disposto a spada tratta per noi", ha dichiarato il Presidente di CTO San Marino Luca Ruco, "Quindi già questo ci dà, non dico una grande rassicurazione, però un qualcosa che ci fa pervenire un senso almeno di sicurezza".

Preoccupazione anche tra gli albergatori che, nell'incertezza del contesto globale, ringraziano la segreteria al turismo per questa opportunità di dialogo che proseguirà con ulteriori incontri. Ha affermato Rossano Ercolani, del Direttivo USOT: "Veniamo da questi primi tre mesi con un meno 20%, il venduto è un -18% sull'estivo e quindi siamo preoccupati, ma soprattutto preoccupati di quello che può accadere. Speriamo non accada nulla, ma anche se non accadesse nulla o se finisse il conflitto oggi, ripercussioni ce ne sono".

Nel video le interviste a: Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo, Luca Ruco, Presidente di CTO San Marino, Rossano Ercolani, Direttivo USOT.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: