Doppia certificazione Investment Grade, il Governo: "Non siamo più un'osservata speciale"

L'Esecutivo plaude ai riconoscimenti di Fitch e Morningstar DBRS: si "abbatterà il costo del debito pubblico, liberando risorse per lo sviluppo, posizionando San Marino come polo attrattivo per gli investitori internazionali"

14 dic 2025
Doppia certificazione Investment Grade, il Governo: "Non siamo più un'osservata speciale"

Doppia certificazione Investment Grade per San Marino, promossa da Fitch e con Outlook Positivo da Morningstar DBRS: il Congresso di Stato lo definisce "un risultato straordinario, oltre ogni più rosea aspettativa". Per il Governo il riconoscimento si configura come "la certificazione indipendente e autorevole che le riforme strutturali, dal risanamento bancario alla gestione prudente del bilancio, hanno trasformato le fondamenta della nostra economia. Non siamo più un'osservata speciale - fa notare l'Esecutivo - ma un partner credibile e solido. Il doppio riconoscimento - si sottolinea - abbatterà il costo del debito pubblico, liberando risorse per lo sviluppo, posizionando San Marino come polo attrattivo per gli investitori internazionali. La strada è tracciata: riforme e integrazione europea - conclude il Governo - sono le chiavi per garantire il benessere futuro". 




