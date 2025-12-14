Doppia certificazione Investment Grade, il Governo: "Non siamo più un'osservata speciale"
L'Esecutivo plaude ai riconoscimenti di Fitch e Morningstar DBRS: si "abbatterà il costo del debito pubblico, liberando risorse per lo sviluppo, posizionando San Marino come polo attrattivo per gli investitori internazionali"
Doppia certificazione Investment Grade per San Marino, promossa da Fitch e con Outlook Positivo da Morningstar DBRS: il Congresso di Stato lo definisce "un risultato straordinario, oltre ogni più rosea aspettativa". Per il Governo il riconoscimento si configura come "la certificazione indipendente e autorevole che le riforme strutturali, dal risanamento bancario alla gestione prudente del bilancio, hanno trasformato le fondamenta della nostra economia. Non siamo più un'osservata speciale - fa notare l'Esecutivo - ma un partner credibile e solido. Il doppio riconoscimento - si sottolinea - abbatterà il costo del debito pubblico, liberando risorse per lo sviluppo, posizionando San Marino come polo attrattivo per gli investitori internazionali. La strada è tracciata: riforme e integrazione europea - conclude il Governo - sono le chiavi per garantire il benessere futuro".
