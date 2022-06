Draghi nomina Bonaccini commissario straordinario per rigassificatore E.R.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato i Dpcm di nomina del presidente Stefano Bonaccini e del presidente Eugenio Giani commissari straordinari per i rigassificatori rispettivamente della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana. "Le opere saranno finalizzate all'incremento della capacità di stoccaggio e rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti e saranno collegate alle reti di trasporto esistenti a livello regionale", spiega Palazzo Chigi.



Esprime "pieno apprezzamento" Confindustria Romagna per la nomina di Bonaccini. Si tratta, spiega l'associazione di "una notizia molto importante e un passaggio fondamentale per il nostro territorio che con Ravenna ha tutte le esperienze, competenze e infrastrutture adeguate, per giocare un ruolo chiave nella transizione energetica e per essere un punto di riferimento come hub nazionale per il gas". A giudizio degli industriali romagnoli Ravenna e il territorio "possono essere davvero il luogo dove creare il nuovo modello e una nuova strategia energetica per il Paese: Confindustria Romagna, proseguendo nella strada di piena sintonia strategica intrapresa da tempo con Regione Emilia-Romagna e Provincia di Ravenna, continuerà ad impegnarsi al massimo affinché ciò possa avvenire in tempi rapidi".