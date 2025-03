RICONOSCIMENTO Due premi internazionali per Bkn301: obiettivo rendere l'accesso ai servizi finanziari più semplice e sicuro

Risultato internazionale per Bkn301. La società fintech, specializzata in soluzioni per il settore bancario, ha ottenuto due riconoscimenti: il Fintech Awards di Milano nella categoria "Paytech" e l’FStech Awards di Londra. Tramite una sua piattaforma, la società fornisce supporto a istituti di credito e altre realtà del settore finanziario, anche sul fronte del digitale e dell’intelligenza artificiale. Soddisfazione dell'amministratore delegato, Stiven Muccioli, che sottolinea l’impegno del team nel promuovere l’innovazione finanziaria e la crescita. L’azienda parla di espansione, per rendere l’accesso ai servizi finanziari più semplice, veloce e sicuro.

