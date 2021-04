Duro botta e risposta tra commercianti e Governo, Usc: "Rassegnati per il futuro". La replica: "Sterili polemiche"

Duro botta e risposta tra Usc e Governo. I commercianti tornano a lanciare un grido d'allarme per le difficoltà economiche dovute alla mancanza di flussi turistici e parlano di “danni incalcolabili”. “Non basteranno i cosiddetti ristori – scrive Usc – a far sopravvivere un settore in forte contrazione da anni”. L'associazione parla di “silenzio assordante” delle istituzioni e di sperpero di denari pubblici in iniziative come, ad esempio, Expo che, dice, “non produrranno quasi nulla al comparto e al Paese”. Esorta a “mettere in sicurezza tutte le aziende esistenti”. L'Usc parla di più di 100 aziende chiuse, con le ricadute occupazionali. “I primi spiccioli di aiuto – prosegue la nota – arriveranno a maggio-giugno”.









Non si è fatta attendere la risposta delle Segreterie di Stato al Commercio e al Turismo che parlano di “sterili polemiche” e difendono, tra le altre cose, la scelta di prendere parte ad Expo. “Dispiace – si legge – che chi vive di turismo non capisce il valore promozionale dell'evento per comparto, imprenditoria e Paese”. Per la manifestazione, dicono, i costi “sono stati contenuti”, con investitori esterni e grazie alla solidarietà della nazione ospitante. In merito agli aiuti, le Segreterie sottolineano che gran parte dei 18 milioni messi a bilancio per sostegno e ristoro delle attività sono destinati a imprese commerciali, turistiche e tour operator. Ricordano poi come a San Marino le limitazioni siano stati in generale inferiori e che si stia ripartendo.