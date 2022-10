E-commerce: San Marino guarda al mercato cinese, al Kursaal incontro con Alibaba Group Già attivo sul Titano con Alipay, il colosso del commercio elettronico si presenta a imprenditori e professionisti

Nuove opportunità di business per le imprese del Titano. Al Kursaal l'evento con Alibaba Group, multinazionale cinese attiva nei settori del commercio elettronico, dei pagamenti on-line e altro ancora. Al convegno di giovedì 20 ottobre hanno partecipato il segretario di Stato all'Industria e al Commercio, Fabio Righi, e una serie di esperti. In platea rappresentanti di aziende sammarinesi, professionisti e dirigenti per conoscere i nuovi sbocchi di vendita che Alibaba mette a disposizione, visto che si guarda ai consumatori cinesi.

Dopo Alipay, servizio per i pagamenti elettronici già attivo a San Marino, si punta a esportare i prodotti del Titano attraverso la nota piattaforma di e-commerce. "Un momento storico", per Righi, viste le difficoltà per le piccole imprese sammarinesi di muoversi in mercati così lontani, nonostante produzioni di eccellenza. E' composta da oltre 1 miliardo e 300 milioni di persone la platea di consumatori potenzialmente raggiungibili, spiega il segretario all'Industria. "Una cultura nuova è quella che ci aspetta - afferma - e San Marino non può rimanere al di fuori dei tempi che cambiano".

Nel servizio, le interviste a Fabio Righi (segretario di Stato Industria e Commercio) e Rodrigo Cipriani Foresio (general manager Alibaba Group per l'Europa del sud)

