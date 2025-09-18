TV LIVE ·
È sciopero generale contro la riforma IGR: in piazza martedì 23 settembre

In mattinata l'annuncio delle tre organizzazioni sindacali, Csdl, Cdls Usl

18 set 2025
È sciopero generale contro la riforma IGR: in piazza martedì 23 settembre

Sciopero generale il 23 settembre, per tutto il giorno, in concomitanza con l'avvio dei lavori della Commissione Finanze, impegnata in un seduta fiume per il vaglio della riforma fiscale. Una convocazione dei lavori della Commissione che è suonata come una sfida e come una prova di forza – dicono i sindacati – di fronte ad un confronto che è sempre mancato.

Nel mirino il metodo, come i contenuti della riforma IGR con la quale – dicono – il Governo sceglie la via più semplice per fare cassa, prendendo soldi da chi ha sempre pagato: lavoratori – residenti e frontalieri – e pensionati.

Le tre sigle sindacali – Cdls, Csdl e USL – si dicono compatte, prevedendo una massiccia adesione.

Seguirà approfondimento





