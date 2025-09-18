CSDL-CDLS-USL È sciopero generale contro la riforma IGR: in piazza martedì 23 settembre L'annuncio delle tre organizzazioni sindacali, Csdl, Cdls Usl. Manifestazione sul Pianello, in concomitanza con i lavori della Commissione Finanze

Sciopero generale, per tutto il giorno. Dalle 8.30, in corteo, da Piazzale Nazioni Unite fino a Piazza della Libertà, proprio mentre partirà la sessione fiume della Commissione Finanze sulla riforma dell'IGR. La convocazione dei lavori della Commissione è suonata come “una prova di forza e un guanto di sfida, che raccogliamo” – dicono i sindacati, denunciando un confronto mancato, anche sugli emendamenti. "Quattro incontri in quattro mesi, su una riforma tributaria – osservano le tre sigle – che modifica sostanzialmente l'impianto della legge attuale". Nel mirino quello che chiamano il “metodo Gatti”, per poi contestare i contenuti.

“Il metodo assolutamente non ci piace - commenta Milena Frulli, Segretario generale Cdls – perché non c'è stata la possibilità di confrontarsi e la possibilità di portare dei correttivi a una riforma che non ci va bene. Nel contenuto, altrettanto non ci va bene, perché è una riforma divisiva, che va a dividere lavoratori residenti da lavoratori frontalieri e non tiene conto delle capacità economiche dei singoli lavoratori”.

“Dal Governo – dicono - la via più semplice per fare cassa”: “I lavoratori e i pensionati di questo Paese non sono limoni da spremere” - Francesca Busignani, Segretario Generale USL. “Le promesse di controlli che erano nella 166, non fatti o fatti in minima parte, sicuramente non per volontà di chi lavora in quegli uffici, ma per volontà politiche, non bastano. Tu parti dai controlli; tu fai in modo di riprenderli dagli evasori e dai grandi debitori, tu riprendi i soldi da lì, perché la gente che è la colonna portante di questo Paese non puoi continuare a spremerla. E non puoi togliere la speranza nel futuro ai giovani”.

Altissima la partecipazione alle Assemblee zonali, attesa una adesione altrettanto massiccia alla chiamata delle organizzazioni sindacali. In piazza, compatte. “Un miliardo di raccolta bancaria in più in tre anni dimostra che una concentrazione di ricchezze a San Marino c'è stata. E nonostante questo, si vanno a prendere i soldi dai redditi certi, che hanno perso potere d'acquisto in maniera clamorosa. Se non è una sfida frontale al sindacato, che cos'è? E quindi le persone in piazza ci devono andare, sia per i contenuti, perché è una norma vessatoria, ma soprattutto per rispondere e per reagire contro chi ritiene che sconfiggendo il sindacato e sconfiggendo i lavoratori avranno campo aperto per le prossime scelte future”.

Nel video, le inteviste a Milena Frulli, Segretario generale Cdls; Francesca Busignani, Segretario Generale USL e a Enzo Merlini, Segretario Generale Csdl

