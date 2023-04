ENERGIA PULITA Earth Day, Usl: il cambiamento si costruisce con politiche mirate nell'interesse dei cittadini

Sulla giornata mondiale della Terra interviene l'Unione Sammarinese Lavoratori: l’uomo e l’ambiente in cui vive sono una cosa sola – evidenzia il sindacato -, “bene incentivare gli utenti a fare investimenti sulle energie pulite – aggiunge Usl - ma occorre anche prendere atto del fatto che la gran parte delle persone non può farsi carico da sola di un cambiamento possibile soltanto per il tramite di politiche che lo accompagnino concretamente. Per questa ragione il sindacato auspica “che tematiche di così grande rilevanza siano prese nella giusta considerazione nell’interesse principe dei cittadini”.

