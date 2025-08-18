È pubblicato sul sito della Regione Lombardia il documento con i dettagli progettuali dell'impianto fotovoltaico di proprietà della Repubblica di San Marino che verrà realizzato nel comune di Visano in provincia di Brescia. L'impianto dista circa 225 km in linea d'aria da San Marino.
Ecco i dettagli del primo impianto fotovoltaico di San Marino all'estero
Sorgerà nella campagna bresciana a 225 km in linea d'aria dal Titano. Cuore del progetto saranno 14.812 moduli fotovoltaici bifacciali capaci di generare 9.257,50 kWp di potenza
18 ago 2025