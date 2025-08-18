RINNOVABILI Ecco i dettagli del primo impianto fotovoltaico di San Marino all'estero Sorgerà nella campagna bresciana a 225 km in linea d'aria dal Titano. Cuore del progetto saranno 14.812 moduli fotovoltaici bifacciali capaci di generare 9.257,50 kWp di potenza

Ecco i dettagli del primo impianto fotovoltaico di San Marino all'estero.

È pubblicato sul sito della Regione Lombardia il documento con i dettagli progettuali dell'impianto fotovoltaico di proprietà della Repubblica di San Marino che verrà realizzato nel comune di Visano in provincia di Brescia. L'impianto dista circa 225 km in linea d'aria da San Marino.





Come anticipato oggi da L'Informazione di San Marino, la relazione tecnico descrittiva del progetto a firma dell'ing. Luca Spaccino, illustra che l'impianto sarà costruito su un’area agricola "nella disponibilità della società proponente" di circa 13 ettari, facilmente raggiungibile dalla strada provinciale SP11 e dalla strada di tipo vicinale. Si tratta di un terreno sostanzialmente pianeggiante, circondato su tre lati da canali di scolo delle acque, "dei quali si è tenuto conto per la predisposizione del layout di impianto" assicurano i tecnici. Presenti anche canali di scolo interni "dai quali si è mantenuta una fascia di rispetto pari a 2 m per lato al fine di non alterare il naturale deflusso delle acque meteoriche". Presenti anche alberature ad alto fusto lungo i lati ovest ed est del perimetro della stessa.

"Il progetto proposto - si legge nella relazione - sarà allacciato alla rete di e-distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT 132/15 kV “Isorella”. Viene inoltre previsto un secondo collegamento dalla cabina di consegna suddetta verso la Cabina Secondaria “534487 Le Colombaie”, di cui si usufruirà in caso di guasto sul collegamento principale verso la Cabina Primaria “Isorella”."

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 9.257,50 kWp, unità di misura che indica la potenza massima teorica che un impianto fotovoltaico può produrre in condizioni standard. A generare questa mole di energia saranno 14.812 moduli fotovoltaici bifacciali o equivalenti.









L'area su cui sorgerà l'impianto

Secondo i tecnici proponenti, la costruzione dell’impianto richiederà circa 260 giorni. A completare l'opera 5 prefabbricati per l’alloggio dei quadri elettrici, 3 cabine prefabbricate, una recinzione alta 2,5 m, un sistema di illuminazione e di videosorveglianza. Tutt'intorno all'impianto è prevista una fascia larga 5 metri in cui saranno piantanti degli alberi a mitigare l'impatto visivo dell’impianto fotovoltaico dall'estero.

Il progetto ha un periodo di rendimento atteso di "almeno 30-35 anni".

Per la realizzazione dell'impianto, l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ha stanziato 12 milioni di euro. Di questi, 1,3 milioni di euro sono serviti ad acquistare il 100% della società Atlas Solar 12 che ha sviluppato il progetto. Il governo ha sottolineato come grazie a questo impianto, sarà possibile coprire il 7-8% del fabbisogno interno, più della metà dell'energia da fonti rinnovabili prodotta negli ultimi 15 anni, a quota 11-12%.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: