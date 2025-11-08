Ecomondo fa il pieno: 7% in più di presenze per l'edizione più internazionale di sempre

28ª edizione da record per Ecomondo, che va in archivio con oltre 1.700 espositori, il 18% provenienti dall’estero, e la visita di personaggi illustri dell'economia e della politica, come quella del ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha definito l'evento un “simbolo di innovazione e sostenibilità”. Ecomodo si conferma punto di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per la green, blue and circular economy, riaffermandosi anche hub globale per la transizione ecologica. Lo dicono i numeri: 7% in più di presenze, con un +10% di quelle estere. Tanto che l'edizione 2025 viene definita la più internazionale di sempre.

Un crocevia globale, con oltre 800 hosted buyer e delegazioni provenienti da 65 Paesi. Tra i mercati più rappresentati: Spagna, Turchia, Polonia, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Tunisia, Marocco ed Egitto. Oltre 200 gli appuntamenti distribuiti nelle quattro giornate. Tra i temi principali: le materie prime critiche, il tessile che diventa circolare, la finanza sostenibile, la gestione dell’acqua e la blue economy, bioenergie, economia circolare, AI applicata alla valorizzazione delle risorse e al monitoraggio dei dati, l’osservazione della Terra e il ruolo della comunicazione per superare i falsi dilemmi della transizione ecologica. Grande attenzione, poi, alla cooperazione internazionale e alla transizione verde nel Mediterraneo, nonché alle iniziative per l’accesso all’energia pulita e sostenibile nel continente africano. L’innovazione ha fatto poi da ponte tra scienza e mercato, dando spazio e visibilità a 40 startup italiane e internazionali dall’alto contenuto tecnologico. Ed è già tempo di guardare alla 29esima edizione: Ecomondo ritornerà alla fiera di Rimini dal 3 al 6 novembre del 2026.







