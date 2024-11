RIMINI Ecomondo: Ministro Urso "Certezza delle regole e neutralità tecnologica per la nuova politica industriale e ambientale"

La seconda giornata degli Stati generali della Green Economy è dedicata ai temi internazionali con un focus su Europa, Cina, Usa e India. L'impegno climatico riguarda ormai tutte le principali economie del mondo e i "grandi emettitori" hanno avviato programmi per raggiungere l'obiettivo 'net zero'. Se ne è parlato nella Sessione plenaria internazionale di Ecomondo - "La sfida climatica di Imprese e Governi" con Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy che ha ribadito come la "politica della nuova Commissione Ue debba essere pragmatica: servono certezza regole, neutralità tecnologica, coerenza".

L'Ue con il Green Deal ha messo in campo strumenti di regolazione tagliando le emissioni di gas serra nel 2023 del 31% rispetto al 1990 e riprendendo il processo di decarbonizzazione. "La partita decisiva per l'industria europea si gioca proprio su questo, a partire da automotive, siderurgia, economia circolare, materie prime critiche e rispetto ha questo lavoriamo a un piano di esplorazione mineraria nazionale" ha precisato il ministro.

Nel 2023 il sistema Conai (il consorzio nazionale per il riciclo degli imballaggi) ha avuto un volume d'affari pari a 15 miliardi e mezzo di euro. È il primo dato che emerge dal nuovo studio di The European House Ambrosetti, "L'economia circolare degli imballaggi: un valore per il Paese", presentato alla fiera Ecomondo di Rimini.

In termini di valore aggiunto, ossia il contributo effettivo che il sistema Conai ha dato al Pil nazionale, sono stati generati 3 miliardi e mezzo di euro. Seconda presenza ad Ecomondo per la realtà riminese Ecodemolizioni, che ha ottenuto la certificazione Benefit per il suo ruolo di primo piano nella Circular Economy grazie al capillare sistema di recupero e riutilizzo dei materiali da cantiere messo a punto negli anni.

Nel video le interviste a On. Simona Bonafè, Comm. Parlamentare semplificazione, Cristina Fabrianesi, Ecodemolizioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: