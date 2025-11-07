TV LIVE ·
Ecomondo: tutela della proprietà industriale nella green economy. Rossi (USBM): "Vantaggi competitivi"

Chiude la 28esima edizione: + 7% di presenze totali, salgono del 10% quelle estere

di Silvia Pelliccioni
7 nov 2025
Nel video l'intervista a Silvia Rossi, Direttrice Ufficio di Stato Brevetti e Marchi San Marino

"Abbiamo fatto sbarcare la proprietà industriale su Ecomondo perché è la prima volta che si parla qui di brevetti, di marchi e dei titoli di proprietà industriale applicati a tutte le tecnologie e alle innovazioni verde".  Così Silvia Rossi, Direttrice Ufficio di Stato Brevetti e Marchi San Marino, chiamata ad illustrare e moderare i contenuti del seminario organizzato dallo studio riminese Casanti e Migani. 

In costante aumento gli eco-brevetti nel mondo, anche nella Penisola. Ma senza una tutela adeguata, - va detto - le innovazioni rischiano di essere copiate, riducendo ritorni e attrattività per gli investitori. Questo, uno dei tanti filoni di riflessione sviluppati nel corso del seminario. “La lotta contro il cambiamento climatico e la promozione della sostenibilità ambientale - sostiene Silvia Rossi - sono sfide globali che richiedono un impegno collettivo. In questo contesto, la Proprietà Industriale può giocare un ruolo chiave nel facilitare l’innovazione ecosostenibile e la diffusione di tecnologie ‘verdi’, oltre ad offrire - precisa -, numerose opportunità per le aziende in termini di vantaggi competitivi". "Abbiamo avuto qui oggi dei relatori in materia di marchi e di brevetti e provenienti anche da organizzazioni internazionali del settore, molto importanti, - fa sapere - che ci hanno dato un'ottica molto più larga di quello che può avere un singolo Paese e che ci hanno illustrato dei metodi anche molto utili per lo scambio di tecnologie verdi che sono a disposizione di tutte le imprese".

Riproduzione riservata ©

