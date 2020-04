Economia dopo shock Covid 19: videocall esecutivo, categorie e sindacati

“Non possiamo permetterci di dimenticare quanto San Marino necessitasse anche prima del coronavirus di riforme strutturali” così, ampliando la prospettiva, Anis contribuisce al dibattito che il mondo economico ha aperto affinché proposte mirate e concrete possano rilanciare l'economia dopo lo shock Covid-19.

Questa mattina categorie economiche, sindacati ed esecutivo hanno avuto una lungo confronto, in collegamento skype. Il rischio desertificazione economica - aveva avvertito Osla qualche giorno fa - si sta concretizzando, numerose le segnalazioni di associati che vogliono cessare la propria attività o ridurre la forza lavoro per l’impossibilità di far fronte alle spese fisse. Importante - per gli Industriali, in una situazione esplosa improvvisamente, definire e predisporre i più adeguati mezzi di sostegno all’economia, identificare i giusti interlocutori e le modalità per reperire le risorse necessarie a far fronte alla crisi con un piano straordinario di aiuti".

Apprezzabili ma insufficienti - secondo Osla- le iniziative messe in campo dall'esecutivo. Gli imprenditori propongono di posticipare a dopo la fine dell’emergenza, il pagamento dei contributi previdenziali sui dipendenti e la monofase; calmierare gli affitti pubblici e privati; istituire una indennità minima di sostegno al reddito a supporto dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Unas chiede interventi pensati e mirati, non slegati da una reale necessità familiare. Ricorda la specificità del suo settore e che, a carico del datore di lavoro, restano: ferie, festività, tredicesima, contributi relativi e TFR. Quest'ultima voce peraltro, per i dipendenti del settore artigianato, dovrebbe arrivare proprio sulla busta paga di aprile, “dopo un mese di botteghe chiuse”. L'ipotesi più probabile al momento è di rateizzarla, per dare un po' di ossigeno sia ai dipendenti che ai datori di lavoro. Pronti a fare la loro parte anche gli istituti professionali che seguono da vicino le vicissitudini delle imprese da loro assistite e dai loro dipendenti.

Abbiamo il dovere, scrive l'ordine dei commercialisti, di rappresentare lo stato di fatto in cui si trovano imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che "se oggi non ricevono aiuti concreti ed efficaci, non vedranno un domani". La videocall di oggi nasce proprio dall'esigenza di un confronto, per individuare insieme, con la stessa velocità con cui l'emergenza è esplosa, una via d'uscita.