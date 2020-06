Economia e lavoro: nel Consiglio confederale Cdls proposte per far ripartire il Paese

La Cdls ragiona sui punti per un rilancio dell'economia. "La ripartenza del Paese passa da una nuova riforma fiscale", ha affermato il segretario Gianluca Montanari durante il Consiglio confederale. Tre i macro temi sul tavolo. Il primo è la richiesta di equità fiscale. Per questo, per la Cdls, è necessario mettere mano a una nuova riforma dopo quella del 2013 definita la "grande incompiuta". Altro punto è la certezza della pena, con la richiesta di un'azione tempestiva della magistratura anche per le situazioni connesse ai dissesti bancari e ai fallimenti aziendali. Per il sindacato bisogna poi adattare le norme esistenti sullo smart working. Sono già un milione, segnala la Cdls, le ore di cassa integrazione per il 2020. "Il Paese - è l'appello - ha bisogno di liquidità e manovre espansive". Rimandato, probabilmente a marzo 2021, il sedicesimo congresso.



