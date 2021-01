Economia: parte il confronto tra la Cdls e le forze politiche, dal tema dell'indebitamento alle riforme

Con la nuova settimana partirà anche il confronto tra la Cdls e le forze politiche, dopo le richieste del sindacato di aprire dei 'tavoli' sulla situazione economica, dal tema dell'indebitamento alle riforme. Domani è in programma il primo incontro, con la maggioranza. Gli argomenti da affrontare, spiega la Cdls, sono il risanamento e il rilancio del sistema bancario e la sua apertura verso l'esterno, la gestione degli Npl e un'accelerazione sull'accordo di associazione con l'Ue che, scrive, potrebbe anche diventare un'adesione a pieno titolo.





"Il 2021 dovrà essere l'anno delle riforme - afferma il segretario generale Gianluca Montanari - basate su equilibrio, sostenibilità sociale, salvaguardia dei diritti e welfare". Per la Cdls, bisogna essere uniti e mettere in sicurezza il Paese per evitare una "pandemia di posti di lavoro". In merito al nuovo focolaio al Casale al Fiorina, il sindacato parla di una "sottovalutazione dei rischi di contagio" e della necessità, per gli ospiti, di una "protezione sanitaria rafforzata".

